फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Accusation of swindling three lakh rupees from a female student through an online friendship

Roorkee News: ऑनलाइन दोस्ती कर छात्रा से तीन लाख ठगने का आरोप

Thu, 22 Oct 2026 07:36 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 07:36 PM IST
विज्ञापन
Accusation of swindling three lakh rupees from a female student through an online friendship
ऑनलाइन दोस्ती के बाद एक कॉलेज की छात्रा से तीन लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। छात्रा के पिता की तहरीर पर गंगनहर कोतवाली पुलिस ने दो नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन


गणेशपुर स्थित नीरज कुमार वर्मा ने तहरीर देकर बताया कि उनकी बेटी एक विश्वविद्यालय में एमबीए प्रथम सेमेस्टर की छात्रा है। आरोप है कि राहुल कुमार नाम के युवक ने उनकी बेटी से ऑनलाइन दोस्ती की। इसके बाद अलग-अलग माध्यमों से उससे करीब तीन लाख रुपये ले लिए। पीड़ित पिता के अनुसार, उन्होंने इस मामले में 16 अक्तूबर को साइबर सेल रुड़की में शिकायत दी थी। उन्होंने राहुल कुमार के अलावा संजय शर्मा और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed