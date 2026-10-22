फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   No bail for accused arrested under the Cattle Protection Act

Roorkee News: गोवंश संरक्षण अधिनियम में गिरफ्तार आरोपी को जमानत नहीं

Thu, 22 Oct 2026 07:35 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 07:35 PM IST
विज्ञापन
No bail for accused arrested under the Cattle Protection Act
उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका अपर सत्र न्याधीश सुधीर कुमार सिंह ने खारिज कर दी है। पुलिस ने आरोपियों से एक जीवित गोवंशीय पशु को मुक्त कराया था।
विज्ञापन


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि दो अक्तूबर को देर रात को मुखबिर से संरक्षित पशु कटान की सूचना पर पुलिस टीम ने रणसूरा गांव में जंगल में छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने कटान की तैयारी कर रहे आरोपी साजिद और सोहैब निवासी ग्राम रणसूरा को पकड़ा था। मौके से एक जीवित गोवंशीय पशु को मुक्त कराया गया था।
विज्ञापन


आरोपियों पर धारदार हथियार भी बरामद किया गया था। मामले में गिरफ्तार आरोपी सौहेब की ओर से स्वयं को निर्दोष और लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी पर कटान के लिए जीवित गोवंशीय पशु को क्रूरतापूर्वक बांधने का आरोप है। पुलिस ने उसके पास से एक धारदार हथियार भी बरामद किया है। अपराध को गंभीर बताते हुए उन्होंने आरोपी की जमानत का विरोध किया। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

---
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed