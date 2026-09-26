Roorkee News: प्रभु श्रेयांसनाथ भगवान की भव्य शोभायात्रा में गूंजे जैन जयकारे, उमड़े श्रद्धालु

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नगर में दशलक्षण महापर्व के समापन पर शनिवार को अगाध श्रद्धा और उल्लास के साथ प्रभु श्रेयांसनाथ भगवान (मंगलौर वाले बाबा) की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। श्री दिगंबर जैन मंदिर से आरंभ हुई इस शोभायात्रा में स्थानीय निवासियों के साथ-साथ दूर-दराज से पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म लाभ उठाया। शोभायात्रा श्री दिगंबर जैन मंदिर से प्रारंभ होकर हनुमान चौक, सरावज्ञान, डाट बाजार शिव चौक, मेन बाजार, जैन स्तंभ, मित्तल मार्केट, लालबाड़ा होते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभायात्रा के जैन स्थम पर पहुंचने पर समाज की महिलाओं ने विशेष पूजा अर्चना की। शोभायात्रा में प्रभु पारस का सौधर्म बनकर पारस जैन की ओर से सौभाग्य प्राप्त किया गया, वहीं कुबेर उत्कर्ष जैन और सारथी सम्यक जैन बने। मुख्य इंद्र श्रेयांस जैन एड. और अर्जित जैन रहे। शोभायात्रा के दौरान बैंड-बाजों पर बज रही मनमोहक धार्मिक धुनों और भजनों ने पूरे नगर के वातावरण को पूरी तरह से भक्तिमय बना दिया। माहौल ऐसा था कि बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी प्रभु की भक्ति में सराबोर नजर आए। श्रद्धालुओं ने अनुशासन और उत्साह के साथ भगवान श्रेयांसनाथ के जयकारे लगाते हुए यात्रा को सफल बनाया। संवाद