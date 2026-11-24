गढ़ी संघीपुर गांव में दीवार निर्माण के दौरान पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट के साथ पथराव हुआ। मौके पर फायरिंग भी हुई। इससे गांव में अफरा - तफरी मच गई। संघर्ष में दोनों पक्षों के पांच लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर कोतवाली प्रभारी पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचे। पुलिस के आने पर झगड़ रहे लोग इधर - उधर भाग निकले। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा।

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जानकारी के अनुसार, कोतवाली क्षेत्र के गढ़ी संघीपुर गांव में मेहरबान और इरशाद पक्ष के बीच एक भूमि पर दीवार को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच यह विवाद सुलझ गया और दीवार के निर्माण पर सहमति बन गई थी। मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे भूमि पर दीवार का निर्माण कराया जा रहा था। इस दौरान यहा दीवार पर आ रहे एक पेड़ की टहनियों को काटने को लेकर दोनों पक्षों के बीच दोबारा विवाद हो गया। देखते ही देखते यह विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों के लोग आमने - सामने आ गए। मौके पर जमकर मारपीट और पथराव हुआ।इस दौरान फायरिंग भी की गई। संघर्ष में एक पक्ष के मेहरबान, फरमान और फरमान ( द्वितीय ) व दूसरे पक्ष के इरशाद और मेहरबान ( द्वितीय ) घायल हो गए। कुछ अन्य लोगों को भी चोट आने की सूचना है। घायलों को छर्रे लगने की जानकारी है। सूचना पर कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी पुलिस बल के साथ तत्काल गांव में पहुंचे। उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पताल भेजा गया है। मामले में कार्रवाई की जा रही है।