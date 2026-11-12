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Roorkee News: रजत जयंती पार्क के निर्माण की जांच की मांग

Thu, 12 Nov 2026 10:16 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 10:16 PM IST
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Demand for investigation into the construction of Silver Jubilee Park
रामनगर में बनाए जा रहे रजत जयंती पार्क के निर्माण में अनियमितता किए जाने की शिकायत की गई है। पार्षद पंकज सतीजा की ओर से इस संबंध में नगर आयुक्त को शिकायती पत्र सौंपा गया है। पत्र में कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने की मांग की गई है। साथ ही पार्क में पहले से लोहे के गेट, बाउंड्री वाल पर लोहे की ग्रिल और ईंट आदि को उठाकर खुर्दबुर्द किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। संवाद
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