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मंगलौर। नारसन विकासखंड के गांव सिकंदरपुर मवाल में आबादी के बीच विशालकाय मगरमच्छ घुस आने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। जानकारी के अनुसार, शनिवार को गांव के बाहरी हिस्से में स्थित एक खेत और आबादी के नजदीक ग्रामीणों ने विशालकाय मगरमच्छ को रेंगते हुए देखा। ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम गांव पहुंची। टीम ने सबसे पहले ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी पर हटाया और इसके बाद मगरमच्छ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया। करीब एक घंटे तक चले अभियान के बाद कर्मचारियों ने रस्सियों और जाल की मदद से मगरमच्छ को काबू में कर लिया। वन दारोगा गुरमीत सिंह ने बताया कि मगरमच्छ को सुरक्षित वाहन से नजदीकी प्राकृतिक जलस्रोत गंगा नदी में छोड़ा जाएगा।