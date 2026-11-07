Roorkee News: बाइक सवार की मौत के मामले में ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक पर रिपोर्ट दर्ज

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पुलिस के अनुसार, मोरना थाना भोपा, जिला मुजफ्फरनगर निवासी हर्ष ने तहरीर देकर बताया कि उसका भाई अभिषेक तीन नवंबर की शाम बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान शाम करीब सात बजे रुड़की के हरिद्वार रोड पर राजा होटल के पास गन्ने की ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई थी।घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं, दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर-ट्रॉली को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। अब मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।