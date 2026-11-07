Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Case registered against tractor-trolley driver in connection with the death of a motorcyclist

Roorkee News: बाइक सवार की मौत के मामले में ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक पर रिपोर्ट दर्ज

Sat, 07 Nov 2026 10:59 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 10:59 PM IST
विज्ञापन
Case registered against tractor-trolley driver in connection with the death of a motorcyclist
बाइक सवार की गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आकर हुई मौत के मामले में पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में ले लिया था। अब तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, मोरना थाना भोपा, जिला मुजफ्फरनगर निवासी हर्ष ने तहरीर देकर बताया कि उसका भाई अभिषेक तीन नवंबर की शाम बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान शाम करीब सात बजे रुड़की के हरिद्वार रोड पर राजा होटल के पास गन्ने की ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई थी।
विज्ञापन

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं, दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर-ट्रॉली को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। अब मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed