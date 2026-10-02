Roorkee News: युवती को अगवा कर ले गए कार सवार
देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:19 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:19 AM IST
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मंदिर जा रही युवती को कार सवार तीन संदिग्ध अगवा कर अपने साथ ले गए। परिजन ने बाइक से उनका पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन कार सवार भाग निकले। युवती के पिता ने की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस के अनुसार, कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी एक ग्रामीण ने तहरीर देकर बताया कि उनकी 26 वर्षीय बेटी लक्सर - रुड़की मार्ग पर स्थित मंदिर में रोजाना पूजा करने के लिए जाती है। 29 सितंबर को सुबह 7ः30 बजे भी वह मंदिर में पूजा करने गई थी। काफी देर तक उसके वापस नहीं लौटने पर उनके परिवार के दो युवक बाइक लेकर मंदिर की ओर गए। उन्होंने देखा कि कार सवार तीन युवक उसे कार में बैठा रहे हैं। उन्होंने शोर मचाते हुए पीछा करने का प्रयास किया। लेकिन कार सवार युवती को अगवा कर कार में बैठाकर तेजी से निकल भागे। इस दौरान परिजन ने कार का नंबर देख लिया। उन्होंने पुलिस से युवती को बरामद करने की गुहार लगाई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवती की तलाश में एक पुलिस टीम को लगाया गया है।
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