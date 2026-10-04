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Roorkee News: परिजन से बिछड़कर अंबाला से लक्सर पहुंचा बालक

Sun, 04 Oct 2026 05:37 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की
संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की Updated Sun, 04 Oct 2026 05:37 PM IST
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Boy separated from family reaches Laksar from Ambala
प्लेटफाॅर्म पर रोते हुए मिला, जीआरपी ने परिजन से मिलाया
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लक्सर। अंबाला रिश्तेदारी में आया हिमाचल प्रदेश के झलेरा निवासी बालक परिजनों से बिछड़कर लक्सर पहुंच गया। 3 अक्तूबर को जीआरपी पुलिसकर्मियों ने उसे लक्सर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर अकेले और रोते हुए देखा। महिला कांस्टेबल ने उसे शांत कर परिजनों की जानकारी ली। काफी प्रयासों के बाद पुलिस ने गांव के ग्राम प्रधान से संपर्क कर परिजनों तक सूचना पहुंचाई रविवार को बालक के परिजन जीआरपी थाने पहुंचे। उन्होंने बताया कि वे दो अक्तूबर को अंबाला रिश्तेदारी में आए थे, जहां बालक बिछड़ गया था और अंबाला पुलिस की मदद से उसकी तलाश कर रहे थे। जीआरपी प्रभारी निरीक्षक ने तस्दीक के बाद बालक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। परिजनों ने पुलिस का आभार जताया।
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