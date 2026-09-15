रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर: यहां दो दिन ट्रेनों का आवागमन प्रभावित, बढ़ेगी मुश्किल, प्लेटफार्म भी बदलेंगे
लखनऊ रेलवे स्टेशन पर चल रहे काम का असर रेल यात्रियों की यात्रा पर भी पड़ेगा।
दो दिनों तक ट्रेनों के संचालन में बदलाव के चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
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लखनऊ रेलवे स्टेशन पर चल रहे कार्य के दौरान ट्रैफिक और ओएचई ब्लाॅक की अवधि को आगे बढ़ाया गया है। कार्य के चलते दो दिनों तक यहां ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहेगा। इस दौरान ट्रेनों को शार्ट टर्मिनेट और मार्ग परिवर्तन कर संचालित किया जाएगा। कुछ ट्रेनों के प्लेटफार्म भी परिवर्तित होंगे।
इनमें मुरादाबाद मंडल में संचालित होने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि कार्य के चलते लखनऊ - बालामऊ - लखनऊ और लखनऊ - शाहजहांपुर - लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेनों को सोमवार और मंगलवार को आलमनगर में शार्ट टर्मिनेट कर यहीं से संचालित किया जाएगा।
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