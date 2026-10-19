आमजन तक सीधे पहुंच रहा जनहित की योजनाओं का लाभ : मौर्य

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री कुशलपाल सिंह सैनी की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत लक्सर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर के माध्यम से केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं के संबंध में आमजन को जानकारी दी गई।वरिष्ठ नेता कुशलपाल सिंह सैनी ने कहा कि अटल आयुष्मान, पीएम आवास जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ करोड़ों नागरिकों को मिल रहा है। दर्जाधारी ओमप्रकाश जमदग्नि, प्रदेश प्रदाधिकारी सचिन अग्रवाल जिला उपाध्यक्ष निपेंद्र चौधरी ने कहा कि चारधाम ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जैसी परियोजनाओं से उत्तराखंड में विकास को नई गति मिलेगी।इन योजनाओं से आवागमन सुगम होने के साथ ही प्रदेश की विकास संभावनाएं भी बढ़ेंगी। कार्यक्रम में राहुल अग्रवाल, संजीव पुंडीर, महेंद्र सैनी, दीपक सैनी, विकास सैनी, रामगोपाल चैहान, गौरव कुमार, गौरव बिंदल, यशवीर सैनी, पृथ्वी राणा सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।