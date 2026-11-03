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Roorkee News: छठ पूजा से पहले गंगनहर किनारे घाटों का सौंदर्यीकरण शुरू

Tue, 03 Nov 2026 06:06 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 06:06 PM IST
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Beautification of ghats along the Ganga Canal begins ahead of Chhath Puja
छठ पूजा से पहले यूपी सिंचाई विभाग ने गंगनहर किनारे ग्रीन घाट योजना के तहत घाटों के निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम शुरू करा दिया है। योजना के तहत शहर में तीन स्थानों पर पक्के घाट बनाए जा रहे हैं। इससे छठ पूजा के दौरान गंगनहर पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना और सूर्य को अर्घ्य देने में सुविधा मिलेगी। साथ ही आम नागरिकों को भी घाटों के विकसित होने का लाभ मिलेगा।
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विभाग की ओर से गणेशपुर पुल के दोनों तरफ घाटों का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा बिजलीघर नंबर छह के सामने भी पक्का घाट बनाया जा रहा है। इन स्थानों पर घाटों को व्यवस्थित करने के साथ ही आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। इससे गंगनहर किनारे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
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छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगनहर के घाटों पर पहुंचते हैं। ऐसे में घाटों का पक्का और व्यवस्थित होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी कई स्थानों पर श्रद्धालुओं को पूजा के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। नए घाट बनने से उन्हें बैठने और पूजा-अर्चना के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध होगा।
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यूपी सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विकास त्यागी ने बताया कि ग्रीन घाट योजना के तहत घाटों के निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम शुरू करा दिया गया है। विभाग का प्रयास है कि छठ पूजा से पहले श्रद्धालुओं को इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इससे छठ पूजा करने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही आम नागरिकों को भी सुविधा मिलेगी।
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