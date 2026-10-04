फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Accused in Jatashankar Mahadev Temple theft arrested after encounter

Roorkee News: जटाशंकर महादेव मंदिर में चोरी का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

Sun, 04 Oct 2026 07:04 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की
संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की Updated Sun, 04 Oct 2026 07:04 PM IST
विज्ञापन
Accused in Jatashankar Mahadev Temple theft arrested after encounter
पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में लगी गोली, तमंचा-कारतूस और चोरी की नकदी बरामद
विज्ञापन

पिकअप छोड़कर गन्ने के खेत में घुसा था आरोपी, पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप
खानपुर। जटाशंकर महादेव मंदिर के दानपात्रों के ताले तोड़कर नकदी चोरी करने के आरोपी को खानपुर पुलिस ने रविवार देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, तीन कारतूस, एक खोखा, चोरी की नकदी और वारदात में इस्तेमाल वाहन भी बरामद किया गया है।


एसपी देहात अभय प्रताप सिंह ने बताया कि 30 सितंबर की रात जटाशंकर महादेव मंदिर में तीन दानपात्रों के ताले तोड़कर नकदी चोरी की गई थी। मंदिर के स्वामी शंकरदास की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले में जांच शुरू की थी। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्यों के आधार पर पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। रविवार देर रात पुलिस ने सहीपुर तिराहे के पास चेकिंग के दौरान सिकंदरपुर की ओर से आ रहे चाहन को रोकने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार, चालक ने पुलिसकर्मियों पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया और गोवर्धनपुर की ओर भाग निकला। पुलिस ने पीछा कर धर्मपुर श्मशान घाट के पास घेराबंदी की। इस दौरान आरोपी वाहन छोड़कर गन्ने के खेत में घुस गया। पुलिस का कहना है कि खेत में घिरने के बाद आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। आरोपी की पहचान आरिफ निवासी टोडा जलालपुर, कोतवाली सिविल लाइंस रुड़की के रूप में हुई है। उसकी निशानदेही पर वाहन की सीट के नीचे से मंदिर से चोरी किए गए 3660 रुपये और ताला तोड़ने में इस्तेमाल लोहे की रॉड बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ हरिद्वार और उत्तर प्रदेश में चोरी व आर्म्स एक्ट समेत कई प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed