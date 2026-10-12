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Rishikesh News: विनोद रावत बने गढ़ी मयचक ग्रामसभा के कांग्रेस अध्यक्ष

Mon, 12 Oct 2026 06:50 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Mon, 12 Oct 2026 06:50 PM IST
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Vinod Rawat Appointed Congress President of Garhi Maychak Gram Sabha
श्यामपुर। गढ़ी मयचक ग्रामसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्रामसभा अध्यक्ष की नियुक्ति पर चर्चा कि गई। प्रदेश महासचिव जयेंद्र रमोला ने कांग्रेस कार्यकर्ता विनोद रावत के नाम का प्रस्ताव रखा जिस पर कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से सहमति जताई। जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल की संस्तुति पर ब्लॉक अध्यक्ष विजयपाल पंवार ने विनोद रावत को गढ़ी मयचक ग्रामसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया। जयेंद्र रमोला ने कहा कि कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और आमजन की समस्याओं के समाधान में समर्पित कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है। इस अवसर पर दिनेश बिष्ट, जितेंद्र रांगड़ आदि उपस्थित रहे।
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