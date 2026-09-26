Rishikesh News: खराब मौसम से देहरादून एयरपोर्ट पर हवाई यातायात प्रभावित

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- तीन उड़ानें डायवर्ट, एक रद्दकई फ्लाइटों के समय में बदलावजौलीग्रांट। खराब मौसम के कारण देहरादून एयरपोर्ट पर मंगलवार को सुबह से शाम तक हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। सुबह से दोपहर तक दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद से केवल तीन उड़ानें ही एयरपोर्ट पहुंच सकीं। खराब मौसम के चलते तीन उड़ानों को दिल्ली डायवर्ट किया गया, जबकि एक उड़ान रद्द करनी पड़ी। कई अन्य उड़ानों के समय में भी बदलाव किया गया।एयर इंडिया की मुंबई से देहरादून आने वाली उड़ान को सुबह 9:55 बजे के बजाय खराब मौसम के कारण दिल्ली डायवर्ट कर दिया गया। वहीं, सुबह 10:20 बजे पहुंचने वाली एयर इंडिया की दिल्ली उड़ान ने आसमान में कई चक्कर लगाने के बाद दिल्ली का रुख किया। दोपहर 12:20 बजे आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली उड़ान रद्द कर दी गई। इसी समय मुंबई से आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की दूसरी उड़ान को भी दिल्ली डायवर्ट किया गया।एयर इंडिया की दिल्ली उड़ान दोपहर 1:00 बजे के बजाय शाम 5:10 बजे देहरादून पहुंची। इसके अलावा शाम की अन्य उड़ानों के समय में भी बदलाव किया गया। एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्र में सुबह से शाम तक मौसम लगातार खराब बना रहा।