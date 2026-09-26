Rishikesh News: डोईवाला महाविद्यालय में अध्यक्ष और सचिव पद पर त्रिकोणीय मुकाबला

विज्ञापन



डोईवाला महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए शनिवार को नाम वापसी का दिन था। कॉलेज प्राचार्य डॉ देवेश प्रसाद भट्ट ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए वंश खत्री, दीपक नौटियाल और मोहित ममगाईं, उपाध्यक्ष पद पर जयदीप, जितेंद्र सिंह रावत, रोहन पाल और सूरज सिंह मेहर, सचिव पर आयुष कृषाली, हिमांशु नेगी, प्रिंस नेगी , सह सचिव पद पर आंचल, वंदना और वंशिका, कोषाध्यक्ष पद पर पलक, शालिनी और सृष्टि के अलावा विवि प्रतिनिधि पद पर अतुल सिंह, हिमांशी नेगी, प्रियांशु कृषाली मैदान में है। छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान 29 सितंबर को कराया जाएगा। इसके लिए तैयारियां तेज हो गई है।

विज्ञापन

डोईवाला। शहीद दुर्गामल्ल पीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव में नामांकन करने वाले सभी 19 उम्मीदवार मैदान में डटे हुए है। डोईवाला महाविद्यालय में त्रिकोणीय मुकाबले में एबीवीपी , एनएसयूआई और यूएसएफ के प्रत्याशी है। कुछ सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार भी ताल ठोंक रहे है। नामांकन वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद कॉलेज प्रशासन की ओर से वैध प्रत्याशियों की सूची चस्पा कर दी गई है।