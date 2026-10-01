Rishikesh News: ‎अंडर 17 फुटबॉल टीम के चयन के लिए 4 को होंगे ट्रायल

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नरेंद्र नगर। हरिद्वार में 13 से 17 अक्टूबर तक होने वाली राज्य स्तरीय आमंत्रण अंडर-17 बालक फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए जनपद टिहरी गढ़वाल की टीम का चयन किया जाएगा। टीम के चयन को लेकर 4 अक्टूबर को सुबह 11 बजे पूर्णानंद स्टेडियम, मुनि की रेती में ट्रायल आयोजित होंगे। खेल निदेशालय उत्तराखंड, जिला प्रशासन हरिद्वार और उत्तराखंड स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के समन्वय से होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन जिला खेल कार्यालय, हरिद्वार की ओर से योगस्थली खेल परिसर, रोशनाबाद हरिद्वार में किया जाएगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी दीपक रावत ने बताया कि जनपद के इच्छुक खिलाड़ी निर्धारित समय पर पहुंचकर चयन ट्रायल में भाग ले सकते हैं। ट्रायल में शामिल खिलाड़ियों को खेल विभाग की ओर से कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ियों को नियमानुसार सुविधाएं जिला खेल कार्यालय, हरिद्वार की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी।