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इस दौरान विधायक बृजभूषण गैरोला ने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और प्रतिष्ठानों की समस्या को लेकर वह मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और क्षेत्रवासियों का पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों को राहत दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।पूर्व ग्राम प्रधान राहुल पंवार ने कहा कि एमडीडीए की सीलिंग कार्रवाई की आशंका से क्षेत्र में भय का माहौल है। इसी के विरोध में स्थानीय लोगों ने एकत्र होकर एमडीडीए के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी।उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में लोगों के घरों और दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद राहुल पंवार के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने मेयर सौरभ थपलियाल से भी मुलाकात की।मेयर ने मामले को न्यायालय से जुड़ा बताते हुए कहा कि सरकार छोटे व्यापारियों और आम जनता को राहत दिलाने के लिए कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेगी। उन्होंने व्यापारियों की समस्या पर सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया। स्थानीय व्यापारियों ने जनप्रतिनिधियों से जल्द समाधान निकालने की मांग की ताकि छोटे दुकानदारों के रोजगार और परिवारों की आजीविका पर संकट न आए।