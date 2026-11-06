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Rishikesh News: गीतानगर में मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर लाखों की चोरी, डीवीआर भी ले गए चोर

Fri, 06 Nov 2026 08:17 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Fri, 06 Nov 2026 08:17 PM IST
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Thieves broke into a mobile shop in Geeta Nagar and stole goods worth lakhs, including the DVR
-दुकानदार ने 40 लाख के मोबाइल और नकदी चोरी होने का किया दावा, बिल और सामान के दस्तावेज की पुलिस कर रही जांच
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ऋषिकेश। आईडीपीएल सिटी गेट के समीप गीतानगर में चोरों ने एक मोबाइल दुकान को निशाना बनाकर मोबाइल और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। चोर दुकान का शटर तोड़कर मोबाइल फोन और 10 से 15 हजार रुपये की नकदी ले गए। दुकान स्वामी ने करीब 40 लाख रुपये के मोबाइल चोरी होने का दावा किया है। हालांकि चोरी हुए मोबाइलों की संख्या और कीमत के संबंध में पुलिस दस्तावेज की जांच कर रही है।

बृहस्पतिवार रात दुकान स्वामी सफाई के बाद दुकान बंद कर घर चला गया था। शुक्रवार सुबह दुकान पहुंचने पर शटर का ताला टूटा मिला। अंदर सामान बिखरा था और मोबाइल फोन व गल्ले में रखी नकदी गायब थी। चोरों ने पहचान छिपाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की तार काटने के साथ डीवीआर भी चोरी कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। दुकान स्वामी ने आईडीपीएल चौकी में तहरीर दी है। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक यशपाल बिष्ट ने बताया कि दुकान स्वामी अब तक केवल 10 मोबाइल फोन के बिल प्रस्तुत कर पाया है। पूछताछ में उसने अधिकांश मोबाइल सेकेंड हैंड बताए, लेकिन उनके संबंध में भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया है। कोतवाली प्रभारी यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि मामला संज्ञान में है और पुलिस टीम भेजकर जांच कराई जा रही है।
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