Rishikesh News: धनतेरस से पहले मोबाइल की दुकान में चोरी, महंगे फोन ले उड़े चोर

ऋषिकेश। धनतेरस और दीपावली पर्व को लेकर जहां दुकानदार बाजारों में सजावट और सामान की तैयारियों में जुटे हैं तो वहीं चोरों ने आईडीपीएल सिटी गेट के समीप गीतानगर में एक मोबाइल दुकान को निशाना बना लिया। बृहस्पतिवार रात दुकान स्वामी अपनी दुकान की साफ सफाई कर मोबाइल फोन को दुकान के काउंटर में सजा कर अपनी घर की ओर रवाना हो गए। तभी देर रात्रि शातिर चोर दुकान का शटर तोड़कर करीब 40 लाख रुपये कीमत के महंगे मोबाइल फोन और 10 से 15 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ले गए। धनतेरस से ठीक एक दिन पहले हुई इस चोरी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है।शुक्रवार सुबह दुकान स्वामी जब दुकान खोलने पहुंचा तो शटर का ताला टूटा देखकर उसके होश उड़ गए। अंदर जाकर देखा तो दुकान का सामान बिखरा पड़ा था और सभी मोबाइल फोन गायब थे। गल्ले में रखी नकदी भी चोर ले गए थे। चोरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की तार काट दी। इतना ही नहीं पहचान छिपाने के लिए कैमरों का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। दुकान स्वामी ने आईडीपीएल चौकी में चोरी की घटना की तहरीर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। कोतवाली प्रभारी यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। घटनास्थल पर टीम भेजकर जांच कराई जा रही है।