फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   The threat of adulteration of sweets during festivals has stalled the Food Safety Department inspection campaign

Rishikesh News: त्योहारों पर मिठाइयों में मिलावट का खतरा, खाद्य सुरक्षा विभाग का जांच अभियान ठप

Thu, 22 Oct 2026 06:41 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Thu, 22 Oct 2026 06:41 PM IST
विज्ञापन
The threat of adulteration of sweets during festivals has stalled the Food Safety Department inspection campaign
- दीपावली और भैयादूज से पहले बाजारों में बढ़ी रौनक, मावे, दूध और मिठाइयों की जांच न होने से उपभोक्ताओं की सेहत पर खतरा
विज्ञापन

ढालवाला। दीपावली और भैयादूज नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। लोग खरीदारी और घरों की साफ-सफाई में जुटे हैं, वहीं मिठाई की दुकानों पर भी भीड़ बढ़ रही है। इसके बावजूद खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से सैंपलिंग और जांच अभियान शुरू नहीं होने से मिलावट का खतरा बना हुआ है।

त्योहारी सीजन में मिठाई, मावे, दूध और पनीर की मांग बढ़ने के साथ मिलावट की आशंका भी बढ़ जाती है। मांग पूरी करने के लिए बाहरी राज्यों से कम गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और मिठाइयों में प्रतिबंधित रंगों व केमिकल के इस्तेमाल की आशंका रहती है। वहीं, कुछ दुकानों पर खुले में धूल और मक्खियों के बीच मिठाइयां रखे जाने से भी खाद्य सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।
विज्ञापन


स्थानीय नागरिकों, व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों और जागरूक उपभोक्ताओं का कहना है कि त्योहारों से पहले विभाग को सक्रिय होकर दुकानों की जांच और खाद्य पदार्थों के नमूने लेने चाहिए, ताकि मिलावट पर रोक लग सके। उन्होंने विभाग से जल्द अभियान चलाकर उपभोक्ताओं की सेहत सुरक्षित रखने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोट-
त्योहार को देखते हुए समय समय पर चेकिंग अभियान चलाया जाता है, आगामी त्योहार को लेकर मंगलवार से फिर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। -- बलवंत चौहान, खाद्य निरीक्षक, टिहरी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed