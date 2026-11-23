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ऋषिकेश। विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने कैंप कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में संत शिरोमणि श्रीगुरु रविदास की 650वीं जयंती पर होने वाली समरसता संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा की। विधायक ने बताया कि सामाजिक समरसता, आपसी भाईचारे एवं एकता का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह यात्रा पंजाब से प्रारंभ होकर पांवटा साहिब होते हुए 24 सितंबर को ऋषिकेश में प्रवेश करेगी। यात्रा का नेपाली फार्म तिराहे पर स्वागत किया जाएगा। इस अवसर पर मनोज जखमोला, सुरेंद्र सिंह, सुरेंद्र बिष्ट, दीपक बिष्ट, सतपाल राणा, सोबन कैंतुरा, विनय पासवान, मुस्कान, निखिल बर्थवाल आदि उपस्थित रहे।