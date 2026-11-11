Rishikesh News: परंपरागत तरीके से मनाया गया भाई दूज का पर्व

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ऋषिकेश। कार्तिक शुक्ल द्वितीया पर तीर्थनगरी ऋषिकेश और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भाई दूज का पर्व परंपरागत उल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना की। वहीं, भाइयों ने बहनों को उपहार भेंट कर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। पर्व पर गंगा घाटों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और बाजारों में मिठाइयों की खरीदारी के लिए रौनक रही।सुबह से ही घरों में पर्व की चहल-पहल रही। कई परिवारों ने मां गंगा के तट पर स्नान और पूजा-अर्चना की। मान्यता के अनुसार भाई दूज पर गंगा या यमुना स्नान का विशेष पुण्य मिलता है। बाजारों में मिठाई की दुकानों पर ताजे गोले और पारंपरिक मिठाइयों की खरीदारी के लिए कतारें लगी रहीं।राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने भी पारंपरिक तरीके से भाई दूज मनाया। उन्होंने अपने भाई की कलाई पर कलावा बांधा और माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को भाई दूज की शुभकामनाएं दीं।वहीं, परमार्थ निकेतन में भी भाई दूज का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। यहां परमार्थ गुरुकुल के ऋषिकुमारों को तिलक लगाकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि भारतीय संस्कृति के पर्व जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संदेश देते हैं। युवाओं को आधुनिकता के साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़े रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि तिलक शुभता, शांति, समृद्धि और मंगलकामना का प्रतीक है।