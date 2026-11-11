Rishikesh News: अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद के सदस्यों ने की गंगा आरती

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परिषद के अध्यक्ष व सेवानिवृत्त आईजी एसएस कोठियाल ने कहा कि इस आयोजन से पूर्णानंद घाट आध्यात्मिक आभा से सराबोर हो गया है। उन्होंने बताया कि महिला गंगा आरती का मुख्य उद्देश्य पर्यटन विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और नदी स्वच्छता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के दौरान परिषद के सदस्यों ने गंगा आरती ट्रस्ट के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ज्ञानी से मुलाकात की और महिला गंगा आरती की शुरुआत के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान आरती में परिषद के उपाध्यक्ष दिनेश भट्ट, अरुण शेखर बहुगुणा, रोहित कोछगांवे, अनिल सैनी, मंजू भट्ट, स्नेहलता भट्ट, सुभाषिनी, रश्मि शर्मा, साधना बहुगुणा, सरोज नौटियाल, प्रिया पाण्डेय, पल्लवी शुक्ला, डॉ. ज्योति शर्मा, आचार्य सोनिया राज, अंजना उनियाल, पुष्पा शर्मा, पूनम रावत, वंदना नेगी, गायत्री देवी, प्रमिला मौजूद रहे।

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ढालवाला। जानकी झूला के पास पूर्णानंद घाट पर आयोजित महिला गंगा आरती में अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद के 18 सदस्य शामिल हुए। इस दौरान सदस्यों ने मां गंगा की विशेष आरती उतारी और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन-पूजन कर देश की सुख-शांति, समृद्धि एवं परस्पर सहयोग की कामना की।