Rishikesh News: छात्रों ने लक्कड़घाट एसटीपी का शैक्षिक भ्रमण किया

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ऋषिकेश। नगर निगम की ओर से छात्रों ने लक्कड़घाट एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) का शैक्षिक भ्रमण किया। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत ऋषिकेश में रिफॉर्म उत्सव का आयोजन किया गया। नगर निगम ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शहरी नदी प्रबंधन योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक में रंभा नदी को शहरी नदी प्रबंधन योजना की प्राथमिकता सूची में शामिल करते हुए इसके पुनर्जीवन पर जोर दिया गया। मेयर ने कहा कि नदी प्रबंधन के लिए तैयार की जाने वाली योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहे। उसका क्रियान्वयन धरातल पर भी दिखाई देना चाहिए। रंभा नदी का पुनरोद्धार ऋषिकेश के लिए एक मॉडल पहल बन सकता है। इस दाैरान छात्रों को बताया गया कि अपशिष्ट जल का वैज्ञानिक तरीके से शोधन जल प्रदूषण को कम करने और नदी के पर्यावरणीय संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कार्यक्रम में श्री देवसुमन विश्वविद्यालय और हैप्पी मोंटेसरी स्कूल के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। बैठक में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के उप महानिदेशक नलिन श्रीवास्तव, धीरज जोशी, एसके वर्मा, नगर आयुक्त विजय नाथ शुक्ल, संजीव वर्मा, धर्मेंद्र कुकरेती, अशोक सिंहआदि मौजूद रहे।

- अधिकारियों ने रंभा नदी के पुनरोद्धार पर की चर्चा