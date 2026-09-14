Rishikesh News: वादों से इतर काम करने वाले नेतृत्व की तलाश में छात्र-छात्राएं

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ऋषिकेश। श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के पं. ललित मोहन शर्मा परिसर में छात्र संघ चुनाव का प्रचार अभियान इन दिनों जोर-शोर से चल रहा है। विभिन्न पदों के प्रत्याशी छात्र-छात्राओं से संपर्क कर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। चुनाव को लेकर परिसर में छात्र-छात्राओं के बीच खासा उत्साह और हलचल देखने को मिल रही है।छात्र-छात्राएं अपने प्रतिनिधियों के चयन को लेकर उत्सुक हैं और प्रत्याशियों के मुद्दों व चुनावी वादों पर चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि वे ऐसे छात्र संघ पदाधिकारी चाहते हैं, जो केवल चुनाव के दौरान किए गए वादों तक सीमित न रहें, बल्कि पूरे वर्ष छात्रों के बीच मौजूद रहकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करें।छात्रों के मुताबिक शिक्षा, परिसर की व्यवस्थाओं, छात्र सुविधाओं और अन्य समस्याओं को प्रभावी ढंग से विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने उठाने वाला छात्र नेतृत्व उनकी प्राथमिकता है। ऐसे में आगामी चुनाव में प्रत्याशियों की सक्रियता और उनके मुद्दे छात्रों के बीच चर्चा का प्रमुख विषय बने हुए हैं।- छात्र संघ अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दे, सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय कराए और एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करे। -प्रतीक पाल,बीए प्रथम सेमेस्टर- छात्र संघ पदाधिकारी ऐसे होने चाहिए जो केवल चुनाव तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे साल छात्रों की समस्याओं को सुनने और हल कराने के लिए आसानी से उपलब्ध रहें। -शिक्षा रावत,बीए प्रथम सेमेस्टर- कैंटीन की सुविधा, पीने के साफ पानी की व्यवस्था और विशेष रूप से छात्राओं के लिए साफ-सुथरे शौचालयों की सुविधा सुनिश्चित करने वाले प्रतिनिधि को प्राथमिकता दी जाएगी। -सोनी,बीए प्रथम सेमेस्टर- लाइब्रेरी में नई पुस्तकों की उपलब्धता, कक्षाओं के नियमित संचालन और करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित कराने की सोच रखने वाले प्रत्याशी होना चाहिए। -आदित्य पयाल, प्रथम सेमेस्टर