फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Special Cleanliness Drive Conducted at Railway Station

Rishikesh News: रेलवे स्टेशन पर चलाया विशेष सफाई अभियान

Wed, 07 Oct 2026 06:37 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Wed, 07 Oct 2026 06:37 PM IST
विज्ञापन
Special Cleanliness Drive Conducted at Railway Station
ऋषिकेश। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत बुधवार को योग नगरी रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्र में विशेष सफाई एवं श्रमदान अभियान चलाया गया। रेलवे कर्मचारियों, सफाई मित्रों और नगर निगम कर्मियों ने स्टेशन परिसर से लगे नगर निगम क्षेत्र और रेलवे ट्रैक के आसपास सघन सफाई कर कूड़ा-कचरा, अनावश्यक सामग्री और अन्य अपशिष्ट हटाए। अभियान के दौरान स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक करते हुए कार्यस्थल, रेलवे परिसर और आसपास के क्षेत्रों को साफ रखने के लिए प्रेरित किया गया। आमजन से स्टेशन परिसर में लगाए गए कूड़ेदान का इस्तेमाल करने और आसपास कूड़ा न फैलाने की अपील की गई। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि स्वच्छता सभी की जिम्मेदारी है और इसमें आमजन की भागीदारी जरूरी है। स्वच्छता पखवाड़े के तहत मुरादाबाद मंडल के विभिन्न रेलवे परिसरों में श्रमदान, विशेष सफाई और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान में स्टेशन अधीक्षक अमित कश्यप, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक विजेंद्र सिंह चौहान, अमित नेगी समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed