Rishikesh News: दिल्ली नहीं जा पाईं छह बसें, मोहननगर से वापस लौटी

ऋषिकेश। दिल्ली में बीएस-04 बसों के प्रवेश पर रोक के बाद दिल्ली रूट की छह बसों संचालन प्रभावित रहा। जिन बसों को दिल्ली रूट पर भेजा गया था। वह मोहननगर से ही वापस लौट गई। वहीं अन्य बसों को मुरादाबाद और सहारनपुर रूट पर संचालित किया गया।दिल्ली में एक नवंबर से बीएस-04 बसों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। ऋषिकेश डिपो की 65 बसों में से करीब 20 बसें बीएस-04 के अंतर्गत आती हैं। इन बसों में से छह बसें दिल्ली रूट पर संचालित की जाएंगी। इन बसों में से चार साधारण बस और दो वाल्वों का दिल्ली रूट पर संचालन नहीं हो पाया। दिल्ली रूट पर रोडवेज की 19 और 17 अनुबंधित बसों का संचालन किया जाता है। दिल्ली में बीएस-04 बसों के संचालन पर रोक के बाद रोडवेज प्रशासन की ओर से दिल्ली रूट की चार बसों को मोहननगर तक ही भेजा गया। मोहननगर से ही बसें वापस लौट गईं। वहीं अन्य बसों को मुरादाबाद, नजीबाबाद और सहारनपुर रूट पर भेजा गया। बीएस-04 वाली दो अनुबंधित वाॅल्वो बसों का भी दिल्ली रूट पर संचालन नहीं हो पाया। यह बसें दोपहर 12 बजे और रात को 11 बजे दिल्ली के लिए संचालित होती थीं। बीएस-04 वाली बसों के दिल्ली रूट पर संचालन न होने से रोडवेज की आय भी प्रभावित हो सकती है। वहीं रोडवेज के वरिष्ठ केंद्र प्रभारी नवीन तिवारी ने बताया कि दिल्ली रूट पर बीएस-04 की छह बसों का संचालन नहीं हो पाया। बीएस-04 की अन्य बसों को मुरादाबाद, नजीबाबाद और सहारनपुर रूट पर भेजा गया।