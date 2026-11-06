Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Senior Citizens Welfare Association Holds Talks with CO

Rishikesh News: वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन ने सीओ से की वार्ता

Fri, 06 Nov 2026 07:19 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Fri, 06 Nov 2026 07:19 PM IST
विज्ञापन
Senior Citizens Welfare Association Holds Talks with CO
- ट्रैफिक व्यवस्था, आस्था पथ और अकेले रह रहे बुजुर्गों की सुरक्षा के मुद्दे उठाए
विज्ञापन

ऋषिकेश। वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने सीओ तुषार बोरा से शिष्टाचार भेंट कर शहर की यातायात व्यवस्था और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, आस्था पथ पर सुरक्षा और अकेले रहने वाले बुजुर्गों की देखभाल एवं संरक्षण का विषय प्रमुखता से उठाया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनके परिवार के सदस्य उनके साथ नहीं रहते। सीओ तुषार बोरा ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए विषयों को गंभीरता से सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। वार्ता करने वालों में संगठन के अध्यक्ष गुरविंदर सलूजा, महासचिव एसपी अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक कुमार रस्तोगी, संरक्षक सत्येन्द्र कुमार शर्मा और कार्यकारिणी सदस्य कैलाश चंद जोशी उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed