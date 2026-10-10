फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Scientist Shares Research Experiences

Rishikesh News: वैज्ञानिक ने साझा किए शोध अनुभव

Sat, 10 Oct 2026 06:33 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Sat, 10 Oct 2026 06:33 PM IST
विज्ञापन
Scientist Shares Research Experiences
ऋषिकेश। श्रीदेव सुमन विवि के पीएलएमएस परिसर में आईक्यूएसी की ओर से संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी, फ्लोरिडा के केमिकल, एनवायरनमेंटल व मैटेरियल्स इंजीनियरिंग विभाग से जुड़े प्रो. वीके शर्मा ने विद्यार्थियों के साथ अपने शैक्षणिक और शोध अनुभव साझा किए। परिसर के निदेशक प्रो. एमएस रावत ने कहा कि प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों से संवाद विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शोध के प्रति रुचि विकसित करने में सहायक होता है। कार्यक्रम में आईक्यूएसी के निदेशक प्रो. जीके ढींगरा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed