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ऋषिकेश: मोबाइल टावर पर चढ़ा फड़ लगाने वाला युवक, मंडी समिति के अधिकारियों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप

Mon, 28 Sep 2026 11:28 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Published by: Renu Saklani Updated Mon, 28 Sep 2026 11:28 AM IST
सार

ऋषिकेश कृषि उत्पादन मंडी समिति में अधिकारियों की कार्यप्रणाली और कथित घूसखोरी से आहत होकर एक युवक के टावर पर चढ़ जाने का मामला सामने आया है। इस घटना से मंडी परिसर और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
 

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Rishikesh news street vendor climbs tower Alleges Harassment by Mandi Committee Officials
टावर पर चढ़ा युवक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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ऋषिकेश स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब फड़ लगाने वाला एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई।

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युवक ने मंडी समिति के अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जिसके विरोध में वह मोबाइल टावर पर चढ़ा है। युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए टीम की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर लोगों की भीड़ जुटी हुई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी युवक को समझाने का प्रयास कर रहे हैं।

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