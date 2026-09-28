ऋषिकेश: मोबाइल टावर पर चढ़ा फड़ लगाने वाला युवक, मंडी समिति के अधिकारियों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप

ऋषिकेश स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब फड़ लगाने वाला एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई।

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