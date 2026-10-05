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ऋषिकेश: जंगलात बैरियर के पास हादसा, दो बाइकों की आमने-सामने से भिड़ंत, एक की मौत, तीन गंभीर घायल

Mon, 05 Oct 2026 08:01 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Published by: Alka Tyagi Updated Mon, 05 Oct 2026 08:01 PM IST
सार

दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। तीन लोग गंभीर घायल हुए हैं।

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Rishikesh Accident two motorcycles collided one death and three people sustaining serious injuries
सड़क हादसा - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार
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देहरादून मार्ग पर जंगलात बैरियर से करीब एक किलोमीटर आगे दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को 108 एंबुलेंस से राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश पहुंचाया। जहां उनका उपचार चल रहा है।

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सोमवार शाम करीब साढ़े बजे डायल-112 के माध्यम से पुलिस को दुर्घटना की सूचना मिली। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी बस अड्डा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर पुलिस को दो बाइक क्षतिग्रस्त हालत में मिली। दोनों की आमने-सामने टक्कर हुई थी। हादसे में सोहन लाल नौटियाल (40) निवासी ग्राम सिला, मालदेवता, देहरादून की मौके पर ही मौत हो गई।
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वहीं,  बलराम नौटियाल (45) निवासी ग्राम सिला, मालदेवता, प्रियांशु मिश्रा (21) निवासी भट्टोवाला, गुमानीवाला और रोहित कंडवाल (23) निवासी ठाकुरपुर, श्यामपुर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रभारी निरीक्षक यशपाल ने बताया कि परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

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