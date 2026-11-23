विज्ञापन



श्री गुरु सिंह सभा डोईवाला के प्रधान गुरदीप सिंह ने बताया कि मंगलवार को होने वाले कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचने वाले जत्थे और कथा वाचक संगत को गुरु महाराज की शिक्षाओं से जोड़ेंगे। वहीं, स्थानीय रागी जत्थों भी अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से गुरु महिमा का गुणगान करेंगे। बताया कि अमृतसर दरबार साहिब के हजूरी रागी भाई हरमनदीप सिंह अपने जत्थे के साथ गुरुवाणी से लोगों को रूबरू कराएंगे। पटियाला के कथावाचक ज्ञानी सुच्चा सिंह गुरु महाराज के जीवन, उनके उपदेशों और मानवता का संदेश जन-जन तक पहुंचाएंगे।

विज्ञापन

डोईवाला। श्री गुरु नानकदेव महाराज के प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारा डोईवाला में विशेष तैयारियां की गई हैं। प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा परिसर में कथा और कीर्तन के माध्यम से गुरु महाराज की शिक्षाओं को बताया जाएगा।