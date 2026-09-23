Rishikesh News: अस्पताल परिसर में लोगों ने किया योग
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Wed, 23 Sep 2026 07:11 PM IST
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जौलीग्रांट। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय जौलीग्रांट में 11वें आयुर्वेद दिवस पर योग और निशुल्क औषधि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान योग अनुदेशक कविता ने लोगों को योग और प्राणायाम करवाया जिसके बाद मरीजों को निशुल्क औषधि वितरण की गई। डॉ.हरदेव रावत ने आयुर्वेद के बारे में लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ का संतुलन स्वास्थ जीवन का मुख्य आधार है। भोजन ही सबसे बड़ी औषधि है। पेट में एक भाग भोजन, एक भाग पानी और एक भाग दोषों के संचार के लिए होना चाहिए। योग, प्राणायाम और ध्यान शरीर को स्वास्थ रखने में मदद करते हैं। मौके पर फार्मेसी अधिकारी नागेंद्र महंत, यशपाल सिंह, सुंदरलाल आदि उपस्थित रहे। संवाद
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