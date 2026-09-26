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Rishikesh News: सहसचिव पद पर कशिश राजपूत को एनएसयूआई का समर्थन

Sat, 26 Sep 2026 05:55 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Sat, 26 Sep 2026 05:55 PM IST
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NSUI Extends Support to Kashish Rajput for Joint Secretary Post
ऋषिकेश। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के पीएलएमएस परिसर में छात्रसंघ चुनाव में एनएसयूआई ने सहसचिव पद की प्रत्याशी कशिश राजपूत को समर्थन देने की घोषणा की है। एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद पर भी निर्दलीय प्रत्याशी वैभव रावत को समर्थन दिया है। वहीं उपाध्यक्ष, सचिव व विवि प्रतिनिधि पद पर प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं।
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शनिवार को महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ललित मोहन मिश्र के निजी कार्यालय में एनएसयूआई महानगर अध्यक्ष हिमांशु जाटव ने सह सचिव पद पर कशिश को समर्थन देने की घोषणा की। मिश्र ने कहा कि विद्यार्थी शिक्षा, छात्रहितों और परिसर की समस्याओं को प्राथमिकता देने वाले प्रतिनिधियों का चयन करें। एनएसयूआई अध्यक्ष हिमांशु जाटव ने कहा कि संगठन विद्यार्थियों की समस्याओं को उठाने और उनके समाधान के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने छात्र-छात्राओं से कशिश राजपूत सहित एनएसयूआई समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की।
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