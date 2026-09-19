Rishikesh News: अंडर 14 बालक वर्ग वॉलीबॉल प्रतियोगिता में माजरीग्रांट प्रथम

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जौलीग्रांट। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के तत्वाधान में आयोजित विधानसभा स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित अंडर 14 बालक वर्ग वॉलीबॉल प्रतियोगिता में प्रथम माजरीग्रांट, द्वितीय रेडिएंट स्कूल और तृतीय घमंडपुर रहा। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह ने कहा कि जीवन में खेलों में प्रतिभाग करने से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। प्रत्येक गांव और शहर में खेल मैदान होने चाहिए जिसमें बच्चे और युवा खेल सके। वहीं, अंडर 14 पिठ्ठू बालक वर्ग में प्रथम रेडिएंट स्कूल, द्वितीय रेडियंट पब्लिक स्कूल और तृतीय स्थान कोठारी मोहल्ला रहा। अंडर 19 वॉलीबॉल बालिका वर्ग में प्रथम स्थान दशमेश क्लब, द्वितीय स्थान माजरीग्रांट और तृतीय स्थान राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रानीपोखरी ने प्राप्त किया। वहीं अंडर 19 बालिका वर्ग में प्रथम स्थान उन्नति, द्वितीय स्थान बड़ोवाला और तृतीय स्थान कोटी भनियावाला की टीम ने प्राप्त किया। संवाद