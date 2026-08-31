Rishikesh News: जामल में महिला पर गुलदार का हमला, पैरों में लगे नाखून

यमकेश्वर। विकासखंड यमकेश्वर के जामल गांव में गुलदार ने एक महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया। गनीमत रही कि साथ में मौजूद अन्य महिलाओं ने शोर मचाकर गुलदार को भगा दिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।पिंकी देवी (48) पत्नी मेहरबान सिंह चौहान सोमवार दोपहर करीब तीन बजे घर से लगभग एक किमी दूर भड़ेत गदेरे में बकरी चराने गई थी। तभी गुलदार ने अचानक उन पर हमला कर दिया। हमले में महिला के पैरों में गुलदार के नाखून लग गए जिससे महिला लहुलुहान हो गई। साथ में पशु चरा ला रही अन्य महिलाओं ने साहस दिखाते हुए शोर मचाया जिससे गुलदार जंगल की ओर भाग गया। घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यमकेश्वर पहुंचाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही ब्लॉक प्रमुख सीता चौहान और बीडीओ आकाश बेलवाल सीएचसी यमकेश्वर पहुंचे, घायल महिला का हालचाल जाना। वहीं डीएफओ लैंसडौन गौरव वर्मा ने बताया कि जामल गांव में गुलदार के हमले में महिला घायल हुई है। गांव में टीम भेजकर जांच की जाएगी। घायल को उचित मुआवजा दिया जाएगा।