Rishikesh News: वोट चोरी और चुनावी अनियमितताओं पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

ऋषिकेश। मतदाता सूचियों में बदलाव और भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली के विरोध में परवादून जिला कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून रोड से ऋषिकेश तहसील की ओर विशाल मार्च निकाला। तहसील के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाया गया। कार्रवाई की मांग के लिए एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा।परवादून जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि आज का प्रदर्शन चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और मतदाताओं के अधिकारों के संबंध में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता के बीच जाकर जागरूकता अभियान चलाएगा। चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों का जवाब मांगता रहेगा। महानगर कांग्रेस कमेटी ऋषिकेश के अध्यक्ष ललित मोहन मिश्र ने कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता के मत में है। यदि किसी मतदाता को अपने मताधिकार के संबंध में आशंका होती है तो उसका समाधान करना निर्वाचन व्यवस्था की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एसआईआर के माध्यम वोट चोरी कर देश में लोकतंत्र का गला घोंट रहे है। उनके इस्तीफे तक यह विरोध जारी रहेगा। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण, प्रदेश महासचिव जयेंद्र रमोला, प्रदेश सचिव राकेश सिंह, महंत विनय सारस्वत,राजपाल खरोला, देवेंद्र प्रजापति, भगवान सिंह , सरोजनी थपलियाल, सचवीर भंडारी, विजयपाल रावत, संजय भारद्वाज, मधु जोशी, पुष्पा मिश्रा, गौरव चौधरी, सागर मनवाल, जीतेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे।