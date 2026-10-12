Rishikesh News: वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जेबीआईटी और डब्ल्यूआईटी बने चैंपियन

विज्ञापन



- बालक वर्ग में 10 व बालिका वर्ग में आठ टीमों ने किया प्रतिभाग

ऋषिकेश। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के अतंर्गत ओमकारानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी मुनिकीरेती में आयोजित अंतर-महाविद्यालयीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के बालक वर्ग में जेबीआईटी देहरादून और बालिका वर्ग में डब्ल्यूआईटी देहरादून की टीम ने जीत दर्ज की। प्रतियोगिता के बालक व बालिका वर्ग में विभिन्न संस्थानों की टीमों ने प्रतिभाग कर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन ओआईएमटी के निदेशक डॉ. विकास गैरोला ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेलों को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। प्रतियोगिता के बालक वर्ग में 10 टीमों ने प्रतिभाग किया। वहीं, बालिका वर्ग में आठ टीमों ने हिस्सा लिया। बालक वर्ग का फाइनल मुकाबला जेबीआईटी देहरादून और बीटीकेआईटी द्वाराहाट के बीच खेला गया। जेबीआईटी देहरादून की टीम ने बेहतरीन ,प्रदर्शन करते हुए मुकाबले में 3-0 से जीत दर्ज की और विजेता का खिताब अपने नाम किया जबकि बीटीकेआईटी द्वाराहाट की टीम उपविजेता रही। बालिका वर्ग का फाइनल मुकाबला डब्ल्यूआईटी देहरादून और एफओटी देहरादून के बीच खेला गया। इस मुकाबले में डब्ल्यूआईटी देहरादून की टीम ने 2-0 से जीत हासिल की और विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया जबकि एफओटी देहरादून की टीम उपविजेता रही। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबलों व समापन अवसर पर उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय (यूटीयू) के स्पोर्ट्स ऑफिसर अक्षत कुकरेती उपस्थित रहे। उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए खेल भावना, अनुशासन और टीमवर्क के महत्व पर जोर दिया।

- यूटीयू के अतंर्गत ओमकारानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी मुनिकीरेती में आयोजित हुई अंतर-महाविद्यालयीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता