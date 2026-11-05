Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Houses being abandoned due to foul odors

Rishikesh News: दुर्गंध से खाली हो रहे मकान, समाधान के बजाय थोपे जा रहे मुकदमे

Thu, 05 Nov 2026 07:41 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Thu, 05 Nov 2026 07:41 PM IST
विज्ञापन
Houses being abandoned due to foul odors
- दो महीने से धरने पर बैठे ग्रामीणों का विधायक के कैंप कार्यालय पर फूटा गुस्सा
विज्ञापन

- जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी और पुलिसिया कार्रवाई से आवाज दबाने का लगाया आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
ऋषिकेश। कूड़ा निस्तारण प्लांट विवाद में प्रदर्शनकारियों पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों पर भारी अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी पीड़ा सुनने के बजाय मुकदमे दर्ज कर जनता की आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है।
प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि कूड़ा प्लांट से उठने वाली भयंकर दुर्गंध ने आसपास के इलाके में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि बदबू से परेशान होकर किरायेदारों ने मकान तक खाली करने शुरू कर दिए हैं। इससे ग्रामीणों को मानसिक परेशानी के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। उनका कहना है कि वे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन शासन-प्रशासन समाधान का रास्ता निकालने के बजाय पुलिसिया कार्रवाई से उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है।
विज्ञापन

आवाज दबाने का समय आने पर देंगे जवाब
स्थानीय जनप्रतिनिधि सत्य कपरूवाण ने कहा कि ग्रामीण पिछले दो महीने से धरना दे रहे हैं, लेकिन आज तक न तो संबंधित मंत्री ने किसी जनप्रतिनिधि से संपर्क किया और न ही कोई सुध लेने धरना स्थल पर पहुंचा। उन्होंने कहा कि जब ग्रामीणों ने परेशान होकर अपना हक मांगने के लिए प्रदर्शन किया, तो उल्टे उनके खिलाफ ही प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। कपरूवाण ने चेतावनी दी कि लोकतंत्र में जनता की आवाज दबाने की इस कोशिश का करारा जवाब जनता समय आने पर जरूर देगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

वोट बैंक के लिए समर्थन देने वालों ने मोड़े मुंह
आंदोलन के दौरान कुछ लोगों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता पुखराज सिंह ने तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब कूड़ा प्लांट पर तालाबंदी कर आंदोलन तेज किया गया, तो कुछ लोगों ने ग्रामीणों का भरोसा जीतकर समर्थन का दिखावा किया। यह समर्थन केवल बयानबाजी तक सीमित रहा। जब विधायक कैंप कार्यालय के घेराव का निर्णायक वक्त आया, तो ऐसे लोगों ने अपने कदम पीछे खींच लिए। पुखराज सिंह ने कहा कि कुछ लोगों ने केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति चमकाने के लिए ग्रामीणों को साथ होने का भरोसा दिलाया और ऐन मौके पर उन्हें अकेला छोड़ दिया, जिससे क्षेत्रवासियों में भारी नाराजगी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed