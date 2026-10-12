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Rishikesh News: विद्यालय में 500 विद्यार्थियों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

Mon, 12 Oct 2026 06:17 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Mon, 12 Oct 2026 06:17 PM IST
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Health Check-up Conducted for 500 Students at School
जौलीग्रांट। होली एंजल स्कूल रेशम माजरीग्रांट में एक स्वास्थ शिविर का आयोजन किया गया। इसमें स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय से आए चिकित्सकों की टीम ने छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस शिविर में चिकित्सकों ने छात्रों को व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ दिनचर्या के महत्व के प्रति जागरूक किया। डॉ. अभिनव सेमवाल, डॉ. अवनि गुप्ता और डॉ. चिराग जोशी ने कहा कि संतुलित खानपान और नियमित दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए। विद्यालय के निदेशक डॉ देवी प्रसाद बछेती, निदेशक डॉ आकाश कुसुम बछेती और प्रधानाचार्या स्वाति पांडेय ने कहा कि मोबाइल का अधिक इस्तेमाल कई तरह के रोगों का कारण बन सकता है। इसलिए मोबाइल के स्थान पर आउटडोर खेलों की तरफ ध्यान देना चाहिए।
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