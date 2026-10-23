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Rishikesh News: 9 नवंबर से होगा गढ़वाली रामलीला का मंचन

Fri, 23 Oct 2026 06:01 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Fri, 23 Oct 2026 06:01 PM IST
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Garhwali Ramlila performances to begin on November 9
ढालवाला। मुनि की रेती में मां भद्रकाली गढ़वाली रामलीला समिति की बैठक अध्यक्ष प्रमोद पुंडीर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में तीन नवंबर को हनुमान ध्वज स्थापना और नौ नवंबर से रामलीला मंचन का निर्णय लिया गया। समिति के सचिव राजेश रावत ने बताया कि रामलीला में स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही गढ़वाली लोक संस्कृति, रीति-रिवाजों और परंपराओं पर आधारित कार्यक्रमों के साथ सम्मान समारोह भी आयोजित होंगे। यह समिति की तीसरी रामलीला होगी। बैठक में समिति के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।
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