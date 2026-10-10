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Rishikesh News: धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी

Sat, 10 Oct 2026 06:32 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Sat, 10 Oct 2026 06:32 PM IST
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FIR Registered for Fraud
डोईवाला। सेना से रिटायर्ड एक व्यक्ति ने जमीन खरीद फरोख्त के मामले दस लाख रुपये की ठगी करने का आरोप लगाया है। सुभाष जोशी निवासी छिद्दरवाला ने इस संंबंध में शिकायत दी है। बताया कि मई 2025 में उन्होंने केदार सिंह रावत को दस लाख रुपये जमीन दिलाने के नाम पर लिए। लेकिन लंबे समय तक कोई जमीन नहीं दिलाई। पैसे वापस मांगने पर जो चेक दिए वह बाउंस हो गए। बताया कि इस तरह की धोखाधड़ी में दो महिलाएं भी शामिल है। बाद में पैसे लौटने का एक अनुबंध भी किया। जिसको वह पूरा नहीं कर रहा है। प्रभारी निरीक्षक राकेश गुसाईं ने बताया कि शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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