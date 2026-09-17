Rishikesh News: देरी से एयरपोर्ट पहुंची एयर इंडिया मुंबई
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Thu, 17 Sep 2026 07:54 PM IST
विज्ञापन
देरी से एयरपोर्ट पहुंची एयर इंडिया मुंबई
जौलीग्रांट। दून एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की मुंबई से आने वाली उड़ान अपने निर्धारित समय के करीब एक घंटा बाद एयरपोर्ट पहुंची। एयर इंडिया की मुंबई वाली उड़ान को सुबह 9:55 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था लेकिन करीब एक घंटा की देरी से यह उड़ान 10:51 बजे एयरपोर्ट पहुंची।
विज्ञापन
जौलीग्रांट। दून एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की मुंबई से आने वाली उड़ान अपने निर्धारित समय के करीब एक घंटा बाद एयरपोर्ट पहुंची। एयर इंडिया की मुंबई वाली उड़ान को सुबह 9:55 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था लेकिन करीब एक घंटा की देरी से यह उड़ान 10:51 बजे एयरपोर्ट पहुंची।