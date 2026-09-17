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Rishikesh News: देरी से एयरपोर्ट पहुंची एयर इंडिया मुंबई

Thu, 17 Sep 2026 07:54 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Thu, 17 Sep 2026 07:54 PM IST
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Air India flight from Mumbai arrives late at the airport
देरी से एयरपोर्ट पहुंची एयर इंडिया मुंबई
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जौलीग्रांट। दून एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की मुंबई से आने वाली उड़ान अपने निर्धारित समय के करीब एक घंटा बाद एयरपोर्ट पहुंची। एयर इंडिया की मुंबई वाली उड़ान को सुबह 9:55 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था लेकिन करीब एक घंटा की देरी से यह उड़ान 10:51 बजे एयरपोर्ट पहुंची।
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