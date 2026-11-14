Rishikesh News: लेखक गांव का भ्रमण कर अभिभूत हुए प्रवासी उत्तराखंडी

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जौलीग्रांट। प्रवासी उत्तराखंडियों ने लेखक गांव का भ्रमण कर साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को देखा। लेखक गांव परिवार ने प्रवासी उत्तराखंडियों का जोरदार स्वागत किया।भ्रमण के दौरान प्रवासियों ने लेखक गांव की साहित्यिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक विरासत के साथ विकसित विभिन्न संस्थानों और गतिविधियों का अवलोकन किया। प्रवासियों ने नालंदा पुस्तकालय और शोध केंद्र, अटल प्रेक्षागृह, हिमालय संजीवनी वाटिका, प्रकृति की पाठशाला सहित विभिन्न आधारभूत संरचनाओं का भ्रमण किया। लेखक गांव के संस्थापक डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि अपनी जन्मभूमि, पैतृक गांव, भाषा और संस्कृति से जुड़े रहना हमारी सबसे बड़ी पहचान है।लेखक गांव की निदेशक विदुषी निशंक ने कहा कि लेखक गांव अपनी संस्कृति, परंपराओं और भारतीय ज्ञान परंपरा को सहेजने का प्रयास कर रहा है। प्रवासी उत्तराखंडियों का अपनी माटी और पैतृक गांवों से जुड़ाव सराहनीय है। उनके अनुभव और सहभागिता से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी। इस अवसर पर स्पर्श हिमालय विश्वविद्यालय के अध्यक्ष. प्रो. प्रदीप भारद्वाज, कुलपति प्रो. राकेश सुंदरियाल, सचिव बालकृष्ण चमोली आदि उपस्थित रहे।