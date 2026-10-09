फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Essay and Traditional Dish Competitions Held as Part of Garh-Bhoj Diwas

Rishikesh News: गढ़ भोज दिवस के तहत हुई निबंध और पारंपरिक व्यंजन प्रतियोगिता

Fri, 09 Oct 2026 05:33 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Fri, 09 Oct 2026 05:33 PM IST
विज्ञापन
Essay and Traditional Dish Competitions Held as Part of Garh-Bhoj Diwas
डोईवाला। शहीद दुर्गामल्ल पीजी कॉलेज में गढ़भोज दिवस के तहत व्याख्यान, निबंध और पारंपरिक व्यंजन प्रतियोगिताओं को आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों को तैयार किया गया। गढ़ भोज दिवस 2026 के तहत महाविद्यालय की छात्राओं ने पारंपरिक व्यंजन जिनमें उड़द दाल के पकौड़े, गुलगुले, अरसे, झंगोरे की खीर, फाणा, मुंडऐ की रोटी, अरबी पत्यूड़ और आलू की थिचवानी प्रमुख रहे। गृह विज्ञान विभाग की प्राध्यापिका डॉ पुष्पा कुमारी और डॉ संगीता सिदोला ने छात्राओं को उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन और फसलों की महत्वता पर व्याख्यान दिया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ देवेश प्रसाद भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड के पारंपरिक भोज्य पदार्थ वर्तमान समय में अत्यंत उपयोगी और पौष्टिक हैं। छात्राओं को अपनी संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय खाद्य विरासत के संरक्षण और विकास के लिए प्रेरित किया गया। पारंपरिक व्यंजन प्रतियोगिता में अनामिका प्रथम, अंकिता चौधरी द्वितीय और परमजीत कौर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निंबध में रीना प्रथम, ज्योति द्वितीय और हिमांशी तृतीय स्थान पर रही। कार्यक्रम में प्रो नवीन कुमार नैथानी, डॉ पंकज पांडे, डॉ कंचन सिंह, डाॅ अंजलि वर्मा, डॉ पल्लवी मिश्रा, डॉ वंदना गौड, डॉ पुष्पा नेगी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed