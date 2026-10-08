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Rishikesh News: नैक की तैयारी बैठक में में गुणवत्ता पर दिया जोर

Thu, 08 Oct 2026 07:02 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 07:02 PM IST
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Emphasis on Quality at NAAC Preparation Meeting
- विशेषज्ञ डॉ. निमेश मिगलानी ने तैयारियों के संबंध में किया मार्गदर्शन
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ऋषिकेश। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में नैक प्रत्यायन की तैयारियों पर बैठक आयोजित की गई। आईक्यूएसी की पहल पर आयोजित बैठक में उच्च शिक्षण संस्थानों की मान्यता के विशेषज्ञ डॉ. निमेश मिगलानी ने बाह्य विशेषज्ञ के रूप में प्रतिभाग कर तैयारियों के संबंध में मार्गदर्शन दिया। विवि के कुलपति प्रो. अंबरीश कुमार महाजन ने कहा कि नैक प्रत्यायन विवि की शैक्षणिक और प्रशासनिक गुणवत्ता को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। डॉ. मिगलानी ने नैक के विभिन्न क्राइटेरिया, दस्तावेजीकरण, डेटा प्रबंधन और उपलब्धियों के प्रमाणिक प्रस्तुतिकरण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नैक के लिए केवल दस्तावेज तैयार करना पर्याप्त नहीं, बल्कि गुणवत्ता को संस्थान की कार्यसंस्कृति का हिस्सा बनाना जरूरी है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शोध, नवाचार, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियों और प्रशासनिक पारदर्शिता पर जोर दिया। आईक्यूएसी निदेशक प्रो. गुलशन कुमार ढींगरा ने नैक तैयारियों की प्रगति की जानकारी दी। बैठक में परिसर निदेशक प्रो. एमएस रावत, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, नैक क्राइटेरिया संयोजक, शिक्षक और आईक्यूएसी सदस्य मौजूद रहे।
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