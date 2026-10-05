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Rishikesh News: सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम की तैयारियों पर हुई चर्चा

Mon, 05 Oct 2026 07:22 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Mon, 05 Oct 2026 07:22 PM IST
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Discussions Held on Preparations for 'Seva Jyoti Yatra'
जौलीग्रांट। आगामी सात अक्तूबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में भाजपा की आयोजित होने वाली सेवा ज्योति यात्रा की तैयारियों के लिए भानियावाला में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यात्रा की व्यवस्थाओं और कार्यकर्ताओं को सौंपी जाने वाली जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई। जिला प्रभारी स्वराज विद्वान ने कहा कि सेवा ज्योति यात्रा सेवा, समर्पण और संगठन की एकजुटता का संदेश देगी। जिसमें कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ जुटकर यात्रा को सफल बनाने का काम करेंगे। सह प्रभारी अमन त्यागी ने कहा कि यात्रा में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं और आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर तैयारियां की जा रही हैं। कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम के लिए पूरी मेहनत करनी है। जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल ने कहा कि सेवा ज्योति यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सभी कार्यकर्ता आपसी समन्वय के साथ जुटकर यात्रा को सफल बनाने में मदद करेंगे। दायित्वधारी सुभाष बड़थ्वाल ने कहा कि यात्रा की सफलता के लिए सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हुए यात्रा में अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करे। पालिका अध्यक्ष नरेंद्र नेगी, पंकज शर्मा, रश्मि देवी, गीतांजलि रावत, सौरभ नौडियाल, वंदना स्वामी, दीवान सिंह रावत, मनीष क्षेत्री, आशीष बहुगुणा, प्रदीप नेगी, चंद्रभान पाल, विक्रम नेगी, मनोज काम्बोज, विनीत मनवाल, अरुण सोलंकी आदि मौजूद रहे।
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