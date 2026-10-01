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Rishikesh News: कार्यशाला में सिखाए आपदा प्रबंधन के गुर

Thu, 01 Oct 2026 06:43 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Thu, 01 Oct 2026 06:43 PM IST
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Disaster Management Skills Taught at Workshop
नरेंद्र नगर। धर्मानंद उनियाल राजकीय महाविद्यालय, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल और महाविद्यालय की यूथ रेडक्रॉस इकाई ने संयुक्त रूप से विद्यार्थियों और कार्मिकों के लिए आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें टिहरी गढ़वाल जिले के मास्टर ट्रेनर अनिल सकलानी ने विद्यार्थियों व कार्मिकों को आपदा के समय अपनाए जाने वाली आवश्यक सावधानिवां और जीवन रक्षक तकनीकी जानकारियों सीपीआर, सेल्फ सीपीआर के संबंध में विस्तारपूर्वक बताया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रो. विजय सिंह नेगी ने कहा कि आपदा प्रबंधन और जीवन बचाव की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी आवश्यक है जिससे वह अपने साथ परिजनों की आपदा के समय जीवन रक्षा कर सके। इस दौरान डॉ. जितेंद्र कुमार, डाॅ अंकिता, डाॅ सुधा, डॉ विजय प्रकाश, डॉ सुशील, डॉ विक्रम सिंह डॉ देवेंद्र कुमार, डॉ ज्योति सैली,डॉ रंजीता, रचना कठैत, विशाल त्यागी, मुनींद्र कुमार, मनोज भूषण रमेश पुंडीर, अनुप नेगी मौजूद रहे।
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