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Rishikesh News: दिनेश चंद्र मास्टर बने उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष

Sun, 11 Oct 2026 05:55 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Sun, 11 Oct 2026 05:55 PM IST
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Dinesh Chandra Master Appointed Central Vice President of Uttarakhand Kranti Dal
ऋषिकेश। उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) ने दिनेश चंद्र मास्टर को केंद्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने इस संबंध में नियुक्ति पत्र जारी किया है। दिनेश चंद्र मास्टर पूर्व में कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और संगठन में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। उन्होंने ऋषिकेश नगर निगम के मेयर पद का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था जिसमें उन्हें मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था।
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